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Клуб споживачів

Томатний сік можна не тільки пити: як прибрати неприємний запах з холодильника

12:15 18 вересня 2022
дівчина

Хазяйки знають, що холодильник потрібно регулярно мити, інакше він стає джерелом неймовірно поганого запаху. Найчастіше так відбувається через продукти у холодильній камері, в яких закінчилися терміни придатності.

Щоб позбавитися проблеми, потрібно взяти звичайну картоплю. Декілька очищених картоплин розрізати навпіл й розкласти половинки в холодильнику на різних полицях.

Через певний проміжок часу картоплина темніє, але досить просто оновити верхній шар, зрізавши його.

Є ще один засіб — томатний сік. Він допомагає боротися зі специфічним запахом холодильника.
Досвідчені господині стверджують, що полиці, оброблені соком та теплою водою, дуже швидко позбавляються навіть стійкого неприємного запаху.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як без холодильника зберігати яйця та інші продукти.

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