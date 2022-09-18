Томатний сік можна не тільки пити: як прибрати неприємний запах з холодильника

Хазяйки знають, що холодильник потрібно регулярно мити, інакше він стає джерелом неймовірно поганого запаху. Найчастіше так відбувається через продукти у холодильній камері, в яких закінчилися терміни придатності.



Щоб позбавитися проблеми, потрібно взяти звичайну картоплю. Декілька очищених картоплин розрізати навпіл й розкласти половинки в холодильнику на різних полицях.



Через певний проміжок часу картоплина темніє, але досить просто оновити верхній шар, зрізавши його.



Є ще один засіб — томатний сік. Він допомагає боротися зі специфічним запахом холодильника.

Досвідчені господині стверджують, що полиці, оброблені соком та теплою водою, дуже швидко позбавляються навіть стійкого неприємного запаху.







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