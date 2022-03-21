29.44 / 30.87 32.70 / 34.61
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Будуть свіжими пів року: як без холодильника зберігати яйця та інші продукти

22:53 21 березня 2022
як зберігати яйця

Через постійні обстріли окупантів у багатьох містах та селах України відбуваються постійні перебої з електроенергією. Відповідно, холодильники не працюють й можуть швидко зіпсуватись харчові продукти. Як подовжити їм життя, добре знають мешканці сільської місцевості. Тетяна Будько мешкає у невеликому селі на Житомирщині, де часто через обстріли орків перебої зі світлом. То ж для себе вона давно знайшла способи подовжити життя всьому, що міститься у холодильнику та морозильній камері.

— Довго зберігати яйця мене навчила сестра, завдяки цьому рецепту вони можуть бути свіжими до пів року. Для цього знадобиться гашене вапно, яке точно є чи не в кожного господаря, — розповіла «ФАКТАМ» Тетяна Будько. — Воно має бактерицидні властивості, тому й запобігає розвитку мікроорганізмів. На банку потрібно 2−3 столових ложки. Має бути консистенції молока. Акуратно складаємо яйця у трилітрові банки, аби не побились, і до горлечка заливаємо таким розчином. Після того закриваємо банки жерстяними кришками та ставимо у підвал.

Вершкове масло я зберігаю у солоній воді, на літр потрібно дві чайні ложки солі. Продукт перед тим загорнути у фольгу. Сало чудово збережеться, якщо його засолити та покласти в банки. А м’ясо слід замаринувати в оцті, каструлю поставити у воду і тримати у підвалі. Ковбасу ми завжди обгортаємо у рушник, який просочений солоною водою. Лежить тиждень-півтора. Але вона має бути порізана на шматочки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, якими продуктами варто запастись на час війни.

Читайте також: Як зберігати рибу без холодильника протягом 12 місяців: рибна тушонка без автоклаву

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Пантелюк з дружиною

«Так і не взнав, що став батьком»: в день загибелі 24-річного лейтенанта дружина народила йому донечку

Михайло Зусько

Генерал РФ воює проти рідного брата-українця — у рідному селі його прокляли

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

танк росія

«Швидко наближаємося до глухого кута»: у розвідці НАТО вважають ситуацію в Україні «патовою»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.