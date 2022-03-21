Будуть свіжими пів року: як без холодильника зберігати яйця та інші продукти

Через постійні обстріли окупантів у багатьох містах та селах України відбуваються постійні перебої з електроенергією. Відповідно, холодильники не працюють й можуть швидко зіпсуватись харчові продукти. Як подовжити їм життя, добре знають мешканці сільської місцевості. Тетяна Будько мешкає у невеликому селі на Житомирщині, де часто через обстріли орків перебої зі світлом. То ж для себе вона давно знайшла способи подовжити життя всьому, що міститься у холодильнику та морозильній камері.

— Довго зберігати яйця мене навчила сестра, завдяки цьому рецепту вони можуть бути свіжими до пів року. Для цього знадобиться гашене вапно, яке точно є чи не в кожного господаря, — розповіла «ФАКТАМ» Тетяна Будько. — Воно має бактерицидні властивості, тому й запобігає розвитку мікроорганізмів. На банку потрібно 2−3 столових ложки. Має бути консистенції молока. Акуратно складаємо яйця у трилітрові банки, аби не побились, і до горлечка заливаємо таким розчином. Після того закриваємо банки жерстяними кришками та ставимо у підвал.

Вершкове масло я зберігаю у солоній воді, на літр потрібно дві чайні ложки солі. Продукт перед тим загорнути у фольгу. Сало чудово збережеться, якщо його засолити та покласти в банки. А м’ясо слід замаринувати в оцті, каструлю поставити у воду і тримати у підвалі. Ковбасу ми завжди обгортаємо у рушник, який просочений солоною водою. Лежить тиждень-півтора. Але вона має бути порізана на шматочки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, якими продуктами варто запастись на час війни.

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