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Клуб споживачів

Мало хто знає, але холодильник можна легко відмити марганцівкою та господарським милом: незвичайний лайфхак від досвідченої господині (відео)

17:05 5 серпня 2022
Миття холодильника

Багато хто з господинь знає, як нелегко буває відмити холодильник, особливо, якщо він уже не новий. Одна з відеоблогерів поділилася відразу двома лайфхаками своїх подруг, базовим засобом для яких є миючий розчин із господарським милом та марганцівкою.

Для виготовлення цього розчину береться відро з 2,5 літрами теплої води, туди додається порошок марганцівки (на кінчику ножа), який розчиняється до фіолетового відтінку води. Після цього в рідину вливається рідке господарське мило (приблизно 1 столова ложка) і добре перемішується.

Важливо: замінювати розчин мила засобом для миття посуду небажано, оскільки саме марганцівка та господарське мило взаємодіють і дають ефект вибілювання.

Алгоритм відмивання холодильника:

  • звільняємо від продуктів та відключаємо;
  • витягаємо полиці та миємо кожну окремо розчином з марганцівкою та господарським милом за допомогою м'якої губки. Всі жирні крапки, весь липкий жир, весь бруд зчищаються миттєво і пластик, мені здається, дуже добре відбілюється;
  • якщо залишити розчин на поверхні на якийсь час, відбілювання буде більш інтенсивним;
  • у важкодоступних місцях використовуємо йоржик;
  • після використання миючого розчину його потрібно змити чистою водою.


Цим розчином чудово відмиваються також гумові прокладки в холодильнику. Робити це також потрібно поетапно:

  • промиваємо розчином, прибираючи весь бруд;
  • прочищаємо йоржиком;
  • промиваємо чистою водою;
  • насамкінець гумки обов'язково обробляємо засобом від плісняви (за тією ж схемою).

Розчин мила і марганцівки чудово справляється також із забрудненнями на контейнерах і килимках у холодильнику (найзручніше це робити у ванній).


Нагадаємо, раніше блогери розповіли, як просто і надовго позбутися плісняви в пральній машині.

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