Мало хто знає, але холодильник можна легко відмити марганцівкою та господарським милом: незвичайний лайфхак від досвідченої господині (відео)
Багато хто з господинь знає, як нелегко буває відмити холодильник, особливо, якщо він уже не новий. Одна з відеоблогерів поділилася відразу двома лайфхаками своїх подруг, базовим засобом для яких є миючий розчин із господарським милом та марганцівкою.
Для виготовлення цього розчину береться відро з 2,5 літрами теплої води, туди додається порошок марганцівки (на кінчику ножа), який розчиняється до фіолетового відтінку води. Після цього в рідину вливається рідке господарське мило (приблизно 1 столова ложка) і добре перемішується.
Важливо: замінювати розчин мила засобом для миття посуду небажано, оскільки саме марганцівка та господарське мило взаємодіють і дають ефект вибілювання.
Алгоритм відмивання холодильника:
- звільняємо від продуктів та відключаємо;
- витягаємо полиці та миємо кожну окремо розчином з марганцівкою та господарським милом за допомогою м'якої губки. Всі жирні крапки, весь липкий жир, весь бруд зчищаються миттєво і пластик, мені здається, дуже добре відбілюється;
- якщо залишити розчин на поверхні на якийсь час, відбілювання буде більш інтенсивним;
- у важкодоступних місцях використовуємо йоржик;
- після використання миючого розчину його потрібно змити чистою водою.
Цим розчином чудово відмиваються також гумові прокладки в холодильнику. Робити це також потрібно поетапно:
- промиваємо розчином, прибираючи весь бруд;
- прочищаємо йоржиком;
- промиваємо чистою водою;
- насамкінець гумки обов'язково обробляємо засобом від плісняви (за тією ж схемою).
Розчин мила і марганцівки чудово справляється також із забрудненнями на контейнерах і килимках у холодильнику (найзручніше це робити у ванній).
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