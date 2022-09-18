Після 1 січня, але не 2023 року: у Кабміні назвали терміни початку впровадження накопичувальної пенсійної системи

В уряді України вирішили, що нова пенсійна реформа, яка передбачає запуск обов'язкового накопичувального компоненту, стартуватиме з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час усі дотичні до питання державні інституції мають напрацювати нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно.

Таке рішення було прийняте на великій нараді урядовців, парламентарів, фахівців Пенсійного фонду та Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його дорученням, Мінсоцполітики має прискорити внесення доопрацьованого законопроєкту до Верховної Ради.

«Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи. Ми націлені на подальше впровадження реформ, аби українці отримували гідні пенсії», — заявив очільник уряду.

Нагадаємо, добровільна накопичувальна система дозволить людям робити додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість через казначейство. Взяти участь у новому плані зможе виключно фізична особа, яка станом на дату укладення договору не досягла віку 65 років.

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