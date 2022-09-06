Українці самі відкладатимуть собі на пенсію через казначейство: як почне працювати з 1 січня нова система

В Україні в рамках пенсійної реформи готують нововведення щодо накопичення пенсій.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про казначейський пенсійний план. Добровільна накопичувальна система дозволить людям робити додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість через казначейство, повідомляє «РБК-Україна».



Взяти участь у новому плані може виключно фізична особа, яка станом на дату укладення договору не досягла віку 65 років.

Розмір накопичувального внеску визначається платником накопичувального внеску та є необмеженим. Накопичувальний внесок вноситься на індивідуальний пенсійний казначейський рахунок.

Планується, що облік учасників казначейського пенсійного плану здійснюватиме Мінцифри. Управління активами здійснюватиметься казначейством.

Ініціатори проєкту припускають, що вже з 1 січня 2023 року українці матимуть можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення. Так люди у майбутньому отримають додатковий дохід до їхніх пенсій з солідарної системи.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як оформити пенсію, перебуваючи на окупованій території.

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