«Неподарована каблучка так і відправилась разом із загиблим героєм у засвіти»: на Вінниччині поховали 20-річного бійця

12 вересня під час артилерійського вогню при виконанні бойових завдань загинув молодший сержант Ігор Дмитрашик з Вінниччини. Сталось це неподалік Миколаєва, який продовжує обстрілювати ворог з усіх видів зброї.

«Не народився маленький Ігор зі срібною ложкою у роті, поховав матір, не зазнав достатньої уваги батька, але з раннього віку знав, що потрібно брати відповідальність за менших, турбуватись про рідних. Хлопець зростав у багатодітній родині, де із ним було 5 братів — старші Віктор та Богдан і менші Ілля та Андрій, — повідомляє місцеве видання «Ямпільські вісті». - Після школи влаштувався на роботу технічним працівником. Так як не склалось потрапити на строкову службу, то він підписав контракт. Опікувався меншими братами. Хотів мати свій куточок, створити сім’ю. Дуже радів, коли придбав собі авто.

22 вересня мало б виповнитись рік, як Ігор носить форму. В цей день рівно рік тому він був призваний на службу за контрактом до в/ч А2960 м. Гайсина. Востаннє обіймав посаду командира 3-го гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки. Дуже любив бабусю Марію. Хотів купити собі хату і забрати її жити до себе. Може, в нього на думці й була якась дівчина, адже купив каблучку і залишив її на зберігання у бабусі. Не подарована каблучка так і відправилась разом із загиблим Героєм у засвіти, як і обірвались в одну мить всі мрії й сподівання 20-річного юнака, що лиш починав жити…"

Востаннє пронесли тіло воїна вузенькими вуличками села, де він часто бігав у своїх буденних парубочих справах. Під виконання державного гімну та військовий салют захисника України поховали.

Нагадаємо, 10 вересня Вінниччина попрощалась зі своїм славним сином — Віталієм Ласкуриком, який поліг у боях на Харківщині.

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