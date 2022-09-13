«Війна для нього почалася ще у 2015 році»: стало відомо про ще одну важку втрату в боях за Україну

10 вересня Вінниччина попрощалась зі своїм славним сином — Віталієм Ласкуриком… Він поліг у боях на Харківщині. Довгих десять днів воїн повертався своєю останньою дорогою додому, де його чекали донечка, дружина, батьки та бабуся.

«Син своєї землі. Віталій закінчив місцеву школу, здобув професійну освіту в Теплицькому аграрному ліцеї. Війна для нього почалася ще у 2015 році, коли протистояв наступу російського агресора під Попасною, на Луганщині. Через два роки повернувся до мирного життя, працював біля землі — своєї та допомагав в обробітку односельчанам, — розповіла про загиблого місцева журналістка та волонтерка Ірина Лупещенко. — Три місяці тому Віталія знову мобілізували до війська як захисника, котрий мав бойовий досвід. Вдома його чекали дружина та донечка. Не судилося… 31 серпня біля села Петрівка Харківської області його життя обірвалося в одну мить. Осколково-вибухове поранення не дало Віталію жодних шансів на життя… Ще один простий сільський хлібороб залишив свою мирну працю і пішов захищати землю. Щоб там знову колосилася пшениця, щоб спокійно спали діти в своїх домівках, щоб мир і тепло панували в українських сім"ях, щоб жили і розвивалися наші міста й села».

Поховали героя з військовими почестями у його рідному селі Розкошівка. Йому було лише 41.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що на Вінниччині попрощалися з лікарем, батьком трьох дітей Русланом Вітинським, який загинув у бою. У 2022 році він був важко поранений в ногу. Пройшов курс лікування та знову повернувся на фронт.

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