Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс чекають на четверту дитину

Голлівудська пара Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі підтвердили, що очікують на поповнення у своєму дружньому сімействі. 35-річна актриса вагітна. І це буде її четверта дитина. У Лайвлі та Рейнольдса вже є три доньки — семирічна Джеймс, п'ятирічна Інес та дворічна Бетті. Блейк та Райан цього року відзначають 10-річчя спільного життя.

Подружжя зізналося, що дуже сподівається на народження хлопчика. Але якщо це буде знову дівчинка, вони не засмутяться.

Чутки про вагітність зірки серіалу «Пліткарка» та фільмів «Мілина» та «Проста послуга» з'явилися кілька днів тому, коли Лайвлі з'явилася в короткій золотистій сукні на заході журналу Forbes. Вбрання підкреслювало зміни у постаті актриси.

І ось 18 вересня Блейк виклала у соцмережах кілька фотографій із сімейного альбому. «Ось вам фотографії вагітної мене в реальному житті — це щоб ті одинадцять хлопців, які чергують біля мого будинку, дали мені спокій. Ви лякаєте мене та моїх дітей», — написала кінозірка. Це був заклик Лайвлі до папараці залишити її родину у спокої.

Рейнольдс повністю підтримує дружину. 45-річний актор відомий своїм почуттям гумору. Райан любить жартувати над друзями, колегами та дружиною.

Рейнольдс кілька разів визнавався найсексуальнішим чоловіком у світі. Він зіграв у кількох десятках фільмів, багато з яких ставали касовими хітами — «Пропозиція», «Дедпул» та «Дедпул 2», «Охоронець кілера», «Персонаж» (відомий також як «Головний герой»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у культового режисера Квентіна Тарантіно народилася дочка. Це друга дитина у сім'ї американського кінематографіста.

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