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Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала всього за 300 метрів від ядерних реакторів (фото, відео)

9:58 19 вересня 2022
Обстріл ПАЕС

Рашистські терористи, дії яких раніше призвели до зупинки Запорізької АЕС, обстріляли Південноукраїнську АЕС — ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів

Як повідомляють в «Енергоатомі», 19 вересня 2022 року о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

«Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає», — йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський виклав відео прильотів по ПАЕС, зазначивши, що росія наражає на небезпеку весь світ. «Маємо зупинити її, поки не пізно», — додав він.

Нагадаємо, що у серпні окупанти завдили удар по Вознесенську. Тоді в «Енергоатомі» не виключали, що ворог намагався поцілити у ПАЕС.

Фото «Енергоатома»

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