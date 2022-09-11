Енергоблок № 6 ЗАЕС, яку обстрілюють росіяни, в ніч на 11 вересня відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан. Про це повідомляє «Енергоатом» у Telegram.

У відомстві пояснили, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв"язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

«Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока № 6 і переведення його в найбільш безпечний стан — холодний зупин. У разі повторного пошкодження ліній зв"язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального», — йдеться у повідомленні «Енергоатома».

Там пояснили, що «для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв"язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону». Після цього лінії зв"язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.

Як писали «ФАКТИ», незважаючи на візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС загарбники продовжують обстрілювати територію навколо атомної станції. У понеділок, 5 вересня, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС — Феросплавна.

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