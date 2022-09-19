Лідер збірної України після яскравого виступу на Євробаскеті змінив клуб у НБА
25-річний українець Святослав Михайлюк, який разом із національною збірною дійшов до 1/8 фіналу Євробаскету-2022, знайшов собі новий клуб у Національній баскетбольній асоціації (НБА).
Уродженець Черкас підписав контракт на один рік із найдорожчим баскетбольним клубом у світі — «Нью-Йорк Нікс», вартість якого оцінюється у 5,8 млрд доларів.
Welcome to New York, @sviat10 ! pic.twitter.com/65TggereLF— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 19, 2022
Зазначимо, що «Нікс» стане п'ятою командою для Святослава в НБА. Раніше він захищав кольори «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018), «Детройт Пістонс» (2018−2021), «Оклахома-Сіті Тандер» (2021) та «Торонто Репторз» (2021−2022). Загалом у найсильнішій лізі світу українець зіграв 220 матчів, набираючи в середньому по 6,6 очок за гру.
Нагадаємо, що на нещодавньому Євробаскеті-2022 Михайлюк став найрезультативнішим гравцем збірної України, у шести матчах турніру набираючи в середньому по 17 очок.
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