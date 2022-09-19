Лідер збірної України після яскравого виступу на Євробаскеті змінив клуб у НБА

25-річний українець Святослав Михайлюк, який разом із національною збірною дійшов до 1/8 фіналу Євробаскету-2022, знайшов собі новий клуб у Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Уродженець Черкас підписав контракт на один рік із найдорожчим баскетбольним клубом у світі — «Нью-Йорк Нікс», вартість якого оцінюється у 5,8 млрд доларів.

Зазначимо, що «Нікс» стане п'ятою командою для Святослава в НБА. Раніше він захищав кольори «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018), «Детройт Пістонс» (2018−2021), «Оклахома-Сіті Тандер» (2021) та «Торонто Репторз» (2021−2022). Загалом у найсильнішій лізі світу українець зіграв 220 матчів, набираючи в середньому по 6,6 очок за гру.

Нагадаємо, що на нещодавньому Євробаскеті-2022 Михайлюк став найрезультативнішим гравцем збірної України, у шести матчах турніру набираючи в середньому по 17 очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко продемонстрував дива влучності на баскетбольному майданчику.

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram