Україна прикро програла Польщі та залишилася без чвертьфіналу Євробаскету-2022: відеоогляд матчу

У неділю, 11 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу, яка на груповій стадії здолала Великобританію (90:61), Естонію (74:73) та Італію (84:73), а також поступилася Греції (79:99) та Хорватії (85:90), зіграла у Берліні поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи, що проходить з 1 по 18 вересня в Італії, Німеччині, Грузії та Чехії.

Чемпіонат Європи. 1/8 фіналу

Україна — Польща — 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25)

Україна: Бобров (15), Пустовий (13), Санон (13), Михайлюк (12), Ткаченко (10), Лень (9), Близнюк (7), Герун (3), Лукашов (2), Сидоров (2), Зотов (0).

Місяць тому Україна та Польща перетиналися в рамках турніру у Туреччині, і тоді хлопці Багатскіса розгромили суперника — 88:60. У груповому турнірі Євробаскету-2022 підопічні американця Майка Тейлора фінішували на третьому місці, перемігши Чехію (99:84), Ізраїль (85:76) та Нідерланди (75:69), а також програвши Фінляндії (59:89) та Сербії (69:96).

Берлінський поєдинок активніше розпочали поляки, які після стартового ривка 5:0 вели в рахунку більшу частину першої чверті. Нашим кілька разів вдавалося відновити рівновагу, але перший ігровий відрізок залишився за збірною Польщі — 24:21.

У другій 10-хвилинці українці почали агресивніше діяти у захисті та точніше в атаці, зумівши не лише ліквідувати відставання у рахунку, а й з 13 очками Боброва піти на велику перерву з перевагою у три пункти — 45:42.

На жаль, вже за недоброю традицією Україна слабше провела третю чверть (хоч убий, цього дня не пішов триочковий кидок у Михайлюка — жодного точного за матч!), дозволивши географічним сусідам знову вийти вперед — 69:67.

Як не сумно, у вирішальній 10-хвилинці Польща багато в чому завдяки точним далеким кидкам та хибам хлопців Багатскіса відірвалася на відстань 11 очок. Після цього Україна опам'яталася, скоротила відставання до двох пунктів, мала шанс зрівняти рахунок, але не змогла. У підсумку прикра поразка — 86:94.

Найрезультативнішим гравцем української збірної у поєдинку у Берліні став В'ячеслав Бобров, який набрав 15 очок. У поляків точніше за інших кидав натуралізований американець Ей Джей Слотер (24 пункти).

В інших поєдинках 1/8 фіналу Євробаскету-2022 зафіксовано такі результати: Туреччина — Франція — 86:87 (в овертаймі), Словенія — Бельгія — 88:72, Німеччина — Чорногорія — 85:79 та Іспанія — Литва — 102:94 (в овертаймі). У неділю, 11 вересня, також зіграють: Фінляндія — Хорватія, Сербія — Італія та Греція — Чехія.

У чвертьфіналі Євробаскету збірна Польщі зіграє з чинними чемпіонами Європи словенцями, які до успіху у поєдинку плей-оф із бельгійцями перемогли у групі Францію (88:82), Німеччину (88:80), Угорщину (103:88) та Литву (92:85), а також програли Боснії та Герцеговині (93:97).

Нагадаємо, що свого найбільшого успіху на європейських першостях збірна України досягла у 2013 році, посівши шосте підсумкове місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Фото fba. basketball

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