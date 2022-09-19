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Україна

«Хаймарс» відстрілявся на «відмінно»: у Кадіївці знищено базу «вагнерівців», — Казанський

11:19 19 вересня 2022
Базу вагнерівців у Кадіївці зруйновано

На Луганщині у Кадіївці (Стаханові), яка знаходиться в окупації з 2014 року, точним ударом «Хаймарсів» у ніч на понеділок, 19 вересня, було знищено чергове місце розташування «вагнерівців» — казарма, влаштована у місцевому палаці культури .

Як повідомляє журналіст Денис Казанський, частину будівлі зруйновано.

«Зверніть увагу, як точно завдано удару. Та частина будівлі, де знаходилися окупанти, повністю зруйнована. Інші секції не постраждали. Можна порівняти з тим, як воюють російські військові злочинці, які рівняють із землею цілі квартали, не шкодуючи ані будівлі, ані мирних». людей", — зазначив журналіст.

А керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай додав, що також було завдано удару по території Новоайдарівського лісгоспу, де знаходилася техніка окупантів.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Сергій Гайдай також розповідав про влучний удар ЗСУ по Кадіївці, де було знищено близько двох сотень російських десантників.

Фото зі сторінки Сергія Гайдая

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