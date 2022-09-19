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Спорт

Наречена Криштіану Роналду «засвітила» нове татуювання (фото)

15:18 19 вересня 2022
Джорджіна Родрігес з Криштіану Роналду

Наречена Криштіану Роналду 28-річна модель Джорджіна Родрігес, яка показала миле фото дочки Белли Есмеральди, вирушила разом із коханим на його батьківщину, щоб разом провести вихідні.

Закохані скористалася тим, що матч між «МЮ» та «Лідсом» у рамках англійської прем'єр-ліги було перенесено, і поніжилися під лісабонським сонцем перед від'їздом Криштіану до розташування національної збірної на поєдинки Ліги націй.

Плаваючи в басейні з чудовим краєвидом на столицю Португалії, Криштіану та Джорджіна багато фотографувалися. На одному зі знімків дівчина «засвітила» нове татуювання — на правій руці Родрігес вибила собі слово «mama».

Нагадаємо, що, крім Белли Есмеральди, у пари є ще одна спільна дочка — чотирирічна Алана Мартіна. Також Роналду та Родрігес виховують дітей футболіста від сурогатних матерів — 12-річного Криштіану-молодшого та 5-річних Матео й Єву Марію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду «подарував» вагітній нареченій найвищу будівлю світу.

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