Стало відомо, кому першому виплатять компенсацію за втрачене через війну житло

У Верховній Раді в першому читанні проголосували за проект закону, який визначає черговість отримання українцями компенсацій за зруйноване під час бойових дій житло.

Як повідомила народна депутатка України з «СН» Олена Шуляк, у законопроекті зазначається, що першими такі компенсації мають отримати військові та їхні сім'ї, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю.

Раніше Олена Шуляк заявляла, що буде розширено список тих, хто зможе подавати заявки на компенсацію: не лише фізичні особи, а й юридичні, їхні спадкоємці чи правонаступники. Тобто, не лише фактичні господарі нерухомості, а й потенційні власники — ті, хто не встиг оформити право на нерухомість або лише інвестував кошти в будівництво.

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Фото Генштабу ЗСУ

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