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Світ

«Це брехня, ми відстоюватимемо правду»: у кремлі цинічно прокоментували трагедію Ізюма

13:43 19 вересня 2022
Могили в Ізюмі

Росіяни, яких Сили оборони вигнали з частини Харківської області, влаштували масовий терор, вбиваючи місцевих жителів, як це було у Бучі під Києвом. Проте, як і в тому випадку, кремль заявляє, мовляв, це не ми, а самі українці.

Так, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в структурах ООН уже готують групу співробітників, яка відвідає Ізюм, де після звільнення було знайдено масове поховання, та зможе розповісти про те, що робили російські терористи на Харківщині.

Мантру про те, що у всьому винна Україна, повторив прессекретар путіна дмитро пєсков, який заявив, що в Ізюмі «розкручується той же сценарій, що і з провокацією в Бучі» і що «росія відстоюватиме правду». Про «провокації» також заявляли колаборант кирилл стремоусів — «гауляйтер» Херсонщини, та посол росії в Канаді олег степанів.

Ексклюзивний матеріал «Рука мого чоловіка — це символ гідності та сміливості українського воїна»: про бійця, тіло якого знайшли в Ізюмі, розповіла його дружина" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки голови Харківської ОВА Олега Синєгубова у соцмережах

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