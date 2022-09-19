Тисячі хасидів таки нагрянули в Умань зустрічати Рош ха-Шана: які обмеження введено у місті

В Об'єднаній єврейській громаді України повідомили, що до Умані для святкування Рош ха-Шана прибули вже чотири тисячі хасидів. Раніше місцева влада не виключала, що до міста може приїхати близько 10 тисяч паломників.

З цього дня, зазначають в ОЕОУ, розпочинається масовий заїзд до Умані паломників-хасидів, які їдуть в Україну незважаючи на війну, демонструючи віру у ЗСУ.

Цього року ввечері 25 вересня після заходу сонця, за єврейським календарем настане 1 число місяця Тішрей. Рош ха-Шана вважається найважливішим єврейським святом. Щороку цими днями в Умань, до могили цадика Нахмана, приїжджають тисячі прочан.

За віруваннями юдеїв, у Рош ха-Шана Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінено. Отже, перші дні нового року вважаються часом каяття, протягом якого віруючі сподіваються отримати сприятливе рішення, яке буде остаточно затверджено на десятий день.

У зв'язку з паломництвом у місті запроваджено додаткові обмеження. Так, за рішенням Черкаської обласної військової адміністрації, в Умані з 19 по 30 вересня заборонено:

Продавати алкогольні, слабоалкогольні напої, піротехнічні вироби, а також пневматичну зброю та іграшки, що імітують зброю;

Під час комендантської години ходити вулицями міста чи їхати в автомобілі.

На під'їзді до міста діють 5 блокпостів із перевіркою документів та транспортного засобу. В'їзд та перевірка багажу паломників в Умань здійснюється лише за однією адресою: вул. Визволителів.

Місцевим, які мешкають у паломницькому кварталі, достатньо на пропускному пункті пред'явити паспорт із позначкою про реєстрацію в цій місцевості. Якщо адреса реєстрації відрізняється від фактичного місця проживання у цьому кварталі, потрібно звернутися до ЦНАП для внесення відповідних змін місця реєстрації.

Нагадаємо, що першого ж дня російського широкомасштабного вторгнення Умань обстріляли — снаряд вибухнув у центральній частині міста. Тоді одна людина загинула, а п'ятеро отримали поранення.

Фото з Вікіпедії

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