Засновниці бренду ÉLAN провели наймасштабніший онлайн-чемпіонат для бровистів і ламімейкерів зі всього світу
10 серпня відбувся онлайн-чемпіонат «UNIVERSE BEAUTY SHOW ONLINE» для бровистів і ламімейкерів зі всього світу. Організатором і генеральним спонсором чемпіонату став бренд професійної косметики ÉLAN, засновницями якого є українки — сестри Анна Кравченко та Олена Курчина.
Роботи учасників чемпіонату міжнародне журі оцінювали в трьох номінаціях: «Моделювання та фарбування брів BROW PRO», «Ламінування та фарбування брів EYEBROW LAMINATION PRO», «Ламінування та фарбування вій EYELASH LAMINATION PRO». 6 переможців отримали цінний приз від бренду ÉLAN — поїздки до Литви на масштабний захід для спеціалістів ÉLAN BALTIC SHOW, що відбувся 12−13 вересня.
Вітаємо переможців UNIVERSE BEAUTY SHOW ONLINE!
«BROW PRO: ALL PARTICIPANTS»
1 місце — Яна Скоробогатько
2 місце — Вікторія Назаренко
2 місце — Дар'я Мартинюк
3 місце — Олександра Король
3 місце — Руслана Мазурець
3 місце — Світлана Оліферчук
3 місце — Юлія Василенко
«BROW PRO: IABA MEMBERS»
1 місце — Карина Лазебних
2 місце — Бортнік Анастасія
2 місце — Мадаліна-Віолета Чобану
2 місце — Яна Карабельська
3 місце — Наталія Вільчинська
3 місце — Наталія Демянюк
3 місце — Наталія Меншун
3 місце — Камелія Комса
3 місце — Аліна Лучицька
3 місце — Аліна Єлагіна
«EYEBROW LAMINATION PRO: ALL PARTICIPANTS»
1 місце — Ася Галузинська
2 місце — Надія Кустря
3 місце — Яна Скоробогатько
«EYEBROW LAMINATION PRO: IABA MEMBERS»
1 місце — Софія Вікторенкова
2 місце — Мадаліна-Маріана Кройтору
2 місце — Софія Григорук
3 місце — Наталія Пусь
3 місце — Ірина Попченко
«EYELASH LAMINATION PRO: ALL PARTICIPANTS»
1 місце — Марина Мернічук
2 місце — Аревік Оганян
2 місце — Вікторія Кузьменко
3 місце — Олена Грива
3 місце — Антоніна Романенко
«EYELASH LAMINATION PRO: IALA MEMBERS»
1 місце — Лозяна Абедіні
2 місце — Ольга Кобзаренко
2 місце — Христина Качинська
3 місце — Ханна Стратан
3 місце — Інна Літвінова
(1 місце «BROW PRO: ALL PARTICIPANTS» Яна Скоробогатько)
Також чемпіонат мав благодійну мету — 10% від внесків учасників було перераховано на допомогу постраждалим від війни в Україні. Щомісяця частину коштів від продажу продукції ÉLAN команда бренда перераховує на допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну за ініціативи Олени та Анни від 24 лютого до середини серпня на благодійність і волонтерську допомогу брендом ÉLAN було перераховано понад 500 000 грн.
Навіть у складний для України час beauty-імперія ÉLAN продовжує не тільки розвиватися та навчати бровистів, візажистів і ламімейкерів, але й запроваджувати благодійні ініціативи та підтримувати спеціалістів індустрії краси.
Нагадаємо, що Анна Кравченко та Олена Курчина свій професійний досвід, освоєні новітні та ефективні методики викладання втілили в Міжнародній Асоціаціації Бровистів, Візажистів і Ламімейкерів, community beauty-спеціалістів зі всього світу ÉLAN FAMILY і відомого у багатьох країнах бренду професійної косметики ÉLAN, заснованому у 2015 році.82
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