Засновниці бренду ÉLAN провели наймасштабніший онлайн-чемпіонат для бровистів і ламімейкерів зі всього світу

10 серпня відбувся онлайн-чемпіонат «UNIVERSE BEAUTY SHOW ONLINE» для бровистів і ламімейкерів зі всього світу. Організатором і генеральним спонсором чемпіонату став бренд професійної косметики ÉLAN, засновницями якого є українки — сестри Анна Кравченко та Олена Курчина.

Роботи учасників чемпіонату міжнародне журі оцінювали в трьох номінаціях: «Моделювання та фарбування брів BROW PRO», «Ламінування та фарбування брів EYEBROW LAMINATION PRO», «Ламінування та фарбування вій EYELASH LAMINATION PRO». 6 переможців отримали цінний приз від бренду ÉLAN — поїздки до Литви на масштабний захід для спеціалістів ÉLAN BALTIC SHOW, що відбувся 12−13 вересня.

Вітаємо переможців UNIVERSE BEAUTY SHOW ONLINE!

«BROW PRO: ALL PARTICIPANTS»

1 місце — Яна Скоробогатько

2 місце — Вікторія Назаренко

2 місце — Дар'я Мартинюк

3 місце — Олександра Король

3 місце — Руслана Мазурець

3 місце — Світлана Оліферчук

3 місце — Юлія Василенко

«BROW PRO: IABA MEMBERS»

1 місце — Карина Лазебних

2 місце — Бортнік Анастасія

2 місце — Мадаліна-Віолета Чобану

2 місце — Яна Карабельська

3 місце — Наталія Вільчинська

3 місце — Наталія Демянюк

3 місце — Наталія Меншун

3 місце — Камелія Комса

3 місце — Аліна Лучицька

3 місце — Аліна Єлагіна

«EYEBROW LAMINATION PRO: ALL PARTICIPANTS»

1 місце — Ася Галузинська

2 місце — Надія Кустря

3 місце — Яна Скоробогатько

«EYEBROW LAMINATION PRO: IABA MEMBERS»

1 місце — Софія Вікторенкова

2 місце — Мадаліна-Маріана Кройтору

2 місце — Софія Григорук

3 місце — Наталія Пусь

3 місце — Ірина Попченко

«EYELASH LAMINATION PRO: ALL PARTICIPANTS»

1 місце — Марина Мернічук

2 місце — Аревік Оганян

2 місце — Вікторія Кузьменко

3 місце — Олена Грива

3 місце — Антоніна Романенко

«EYELASH LAMINATION PRO: IALA MEMBERS»

1 місце — Лозяна Абедіні

2 місце — Ольга Кобзаренко

2 місце — Христина Качинська

3 місце — Ханна Стратан

3 місце — Інна Літвінова

(1 місце «BROW PRO: ALL PARTICIPANTS» Яна Скоробогатько)

Також чемпіонат мав благодійну мету — 10% від внесків учасників було перераховано на допомогу постраждалим від війни в Україні. Щомісяця частину коштів від продажу продукції ÉLAN команда бренда перераховує на допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну за ініціативи Олени та Анни від 24 лютого до середини серпня на благодійність і волонтерську допомогу брендом ÉLAN було перераховано понад 500 000 грн.

Навіть у складний для України час beauty-імперія ÉLAN продовжує не тільки розвиватися та навчати бровистів, візажистів і ламімейкерів, але й запроваджувати благодійні ініціативи та підтримувати спеціалістів індустрії краси.

Нагадаємо, що Анна Кравченко та Олена Курчина свій професійний досвід, освоєні новітні та ефективні методики викладання втілили в Міжнародній Асоціаціації Бровистів, Візажистів і Ламімейкерів, community beauty-спеціалістів зі всього світу ÉLAN FAMILY і відомого у багатьох країнах бренду професійної косметики ÉLAN, заснованому у 2015 році.

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