Український бренд презентував бальзам для губ з… гормоном щастя

Косметика стала невід'ємною частиною лайфстайлу. Споживачі, особливо жінки, воліють використовувати оптимізовані косметичні засоби, зручні для переміщень, що захищають шкіру від впливу температури, ультрафіолетового випромінювання та інших негативних факторів навколишнього середовища. Згідно з дослідженням Allied Market, компанії-виробники найчастіше вибирають стратегії інновацій, такі як запуск мультифункціональних продуктів з натуральними або ексклюзивними інгредієнтами.

Як зазначають у компанії, майстерно підібрані складові інгредієнти допомагають косметичним продуктам не тільки створювати красу, але й оберігати її. Інноваційні технології активно використовуються експертами краси у Центрі профільного навчання у сфері краси «Академія Кар'єри Салонного Бізнесу «Руки-Ножиці», співзасновницею та директоркою якого є Ганна Кравченко.

Прикладом мультифункціональності можна назвати косметику професійного косметичного бренду ÉLAN professional line, заснованого Ганною Кравченко та Оленою Курчиною у 2015 році.

У грудні компанія, крім першої фарби для брів з нейтральним рН Deep Brow Tint, представила ряд засобів, що виконують доглядові та декоративні функції: експерт-систему для флексингу брів та вій SUPERSONIC, віск для дбайливого укладання брів з гліцерином та пантенолом BROW TOP, зволожуючий бальзам-плампер для губ CannabisKiss з інноваційним компонентом KANNABIA SENSE.

Як зазначили представники бренду, сучасні дівчата та жінки хочуть отримувати продукт, який одночасно має кілька функцій.

«У випадку з продуктом для зволоження губ їх кілька. Перша — декоративна — надає колір. Друга — створює ефект збільшення губ на 18−20% при постійному використанні. І, нарешті, третя — лікувальна, що сприяє загоєнню мікротріщин, зволоженню та замінює ін'єкційні методики збільшення губ», — каже Ганна Кравченко.

За словами співзасновниці косметичного бренду ÉLAN Олени Курчиної, бальзам-плампер для губ CannabisKiss можна назвати проривом у галузі нейрокосметики на косметологічному ринку.

«Усе завдяки поєднанню ефектів гіалуронату натрію та інноваційного пребіотика. ÉLAN став першим брендом в Україні, який інтегрував KANNABIA SENSE PLF до складу свого продукту», — наголосила вона.

Як розповіла Курчина, при використанні бальзаму у мікробіоті шкіри виробляється окситоцин, що покращує настрій.

«Це інноваційний пребіотик, який стимулює мікробіоту шкіри та виробляє постбіотичний коктейль, що викликає синтез окситоцину, гормону щастя. Окситоцин з'єднується з сенсорними нейронами та взаємодіє з мозком, запускаючи реакцію у відповідь організму — емоційне піднесення», — стверджують представники бренду та додають, що пребіотик був створений іспанською компанією Vytrus Biotech.

Крім трав'янистої рослини зі східної частини Азії — коноплі сативи, бальзам для губ містить й інші інноваційні інгредієнти: HILURLIP, гіалуронат натрію та трипептид GHK.

«Згідно з дослідженнями іспанської косметичної компанії Lipotec, застосування 2% Hilurlip сприяє збільшенню рівня зволоженості шкіри губ на 32% лише за 1 годину та об`єму губ на 18%, — діляться секретами свого продукту Ганна та Олена. — Гіалуронат також стимулює вироблення гіалуронової кислоти, колагену та еластину, які зберігають молодість шкіри та борються з віковими змінами», — наголосили творці.

Для того щоб розвивати українську косметичну індустрію, сестри-засновниці уважно досліджують зарубіжні ринки у пошуках нових інгредієнтів та підходів, обмінюються досвідом з колегами, вивчають революційні компоненти в галузі косметології та радяться з кращими технологами світу про те, як можна впровадити конкретний компонент.

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