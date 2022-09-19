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Україна

«Справа не в путіні»: захисник України назвав причину, чому рашисти не можуть завершити війну

19:21 19 вересня 2022
Павло Вишебаба

Кремль не може завершити війну проти України тому, що цього хочуть прості росіяни. Таку думку висловив військовослужбовець Збройних Сил України, командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади Павло Вишебаба (позивний «Капелан»), пише Телеграф.

«Навіть опозиціонери, з якими я був знайомий ще з часів Болотної площі в росіі… перелякані. Вони запитують, що вони можуть зробити. Кажуть, що запостили вже на своїй сторінці, що вони проти війни. Що ще? А ми щодня втрачаємо людей, щодня двоє українських дітей гинуть через війну, а ви кажете, що ви постік написали у фейсбуці? Я згадую, як понад сто років тому їхній Лев Толстой писав, що „честный человек в россии должен сидеть в тюрьме, вот такие сейчас времена в россии“. Ось зараз в росіі знову настали такі часи. Чесна людина має сидіти в тюрьмі, якщо вона не протестує, не палить військкомати, ворожу техніку, не підриває залізничні шляхи. Постами в фейсбуці совість не очистиш. Єдиний їхній шлях, який я бачу, це шлях диверсій. Палити військкомати, не платити податки терористичній владі. Але тут у нас є велика проблема: значна частина росіян підтримує війну. Я думаю, що справа навіть не в путіні. Путін, по суті, зараз не може піти з України, тому що росіяни хочуть цієї війни. Вони хочуть винищення українців. Тому я вкотре підкреслюю, що ми воюємо не з путіним і не з російською армією, а з росією, з нашим одвічним ворогом. Це війна України з росією, а не ЗСУ проти армії рф», — пояснює він.

Військовий закликав українців перестати читати російських блогерів та споживати російський культурний продукт.

«Тому треба перестати дивитись російських блогерів, слухати російську музику. Я днями побачив, що у нас в топ-десять прослуховувань знову Моргенштерн. Я не знаю, він за війну чи проти війни, але він клятий росіянин, який є частиною ворожого нам народу. Я не розумію, як під час війни це можна слухати. Воює не лише армія, нам треба протверезіти і перестати споживати продукти ворога», — каже Вишебаба.

Як писали «ФАКТИ», відомий журналіст Аркадій Бабченко нещодавно написав пост, в якому критично поставився до російських лібералів, а відому співачку Аллу Пугачову назвав лицемірною.

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