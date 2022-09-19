«Справа не в путіні»: захисник України назвав причину, чому рашисти не можуть завершити війну
Кремль не може завершити війну проти України тому, що цього хочуть прості росіяни. Таку думку висловив військовослужбовець Збройних Сил України, командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади Павло Вишебаба (позивний «Капелан»), пише Телеграф.
«Навіть опозиціонери, з якими я був знайомий ще з часів Болотної площі в росіі… перелякані. Вони запитують, що вони можуть зробити. Кажуть, що запостили вже на своїй сторінці, що вони проти війни. Що ще? А ми щодня втрачаємо людей, щодня двоє українських дітей гинуть через війну, а ви кажете, що ви постік написали у фейсбуці? Я згадую, як понад сто років тому їхній Лев Толстой писав, що „честный человек в россии должен сидеть в тюрьме, вот такие сейчас времена в россии“. Ось зараз в росіі знову настали такі часи. Чесна людина має сидіти в тюрьмі, якщо вона не протестує, не палить військкомати, ворожу техніку, не підриває залізничні шляхи. Постами в фейсбуці совість не очистиш. Єдиний їхній шлях, який я бачу, це шлях диверсій. Палити військкомати, не платити податки терористичній владі. Але тут у нас є велика проблема: значна частина росіян підтримує війну. Я думаю, що справа навіть не в путіні. Путін, по суті, зараз не може піти з України, тому що росіяни хочуть цієї війни. Вони хочуть винищення українців. Тому я вкотре підкреслюю, що ми воюємо не з путіним і не з російською армією, а з росією, з нашим одвічним ворогом. Це війна України з росією, а не ЗСУ проти армії рф», — пояснює він.
Військовий закликав українців перестати читати російських блогерів та споживати російський культурний продукт.
«Тому треба перестати дивитись російських блогерів, слухати російську музику. Я днями побачив, що у нас в топ-десять прослуховувань знову Моргенштерн. Я не знаю, він за війну чи проти війни, але він клятий росіянин, який є частиною ворожого нам народу. Я не розумію, як під час війни це можна слухати. Воює не лише армія, нам треба протверезіти і перестати споживати продукти ворога», — каже Вишебаба.
Як писали «ФАКТИ», відомий журналіст Аркадій Бабченко нещодавно написав пост, в якому критично поставився до російських лібералів, а відому співачку Аллу Пугачову назвав лицемірною.659
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