Росіяни розформовують частини, які втратили велику кількість військових під час втечі з Харківщини, — Генштаб

Російські окупанти продовжують обстрілювати будинки мирних жителів та об'єкти громадянської інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни.

Минулої доби рашисти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, є жертви серед цивільного населення, повідомили у Генштабі.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти масово виселяють мешканців з їхніх приватних будинків у Приозерному та Трифонівці. У районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ під загрозами вбивства змушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.

За уточненою інформацією, при відступі росіян з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту росії втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.

Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби фсб росії, а військову частину готують до розформування.

Значних втрат зазнають окупанти під час спроб штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. Там до лікувальних закладів щодня надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

Минулої доби Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдино.

За добу українська авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки супротивника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Ракетні війська та артилерія завдали ударів по 12 пунктах управління, складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійських позиціях та районах зосередження особового складу та військової техніки.

Нагадаємо, з початку війни втрати росіян вже перевищили 54 тисячі військових.

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