«Генеральний будівельник говномету»: Аркадій Бабченко жорстко пояснив, чому рашисти відмовили Аллі Пугачовій у званні іноземного агента

Журналіст Аркадій Бабченко назвав заяву Алли Пугачової лицемірною

Російський Мін'юст відмовився визнати Аллу Пугачову іноземним агентом, про що співачка публічно попросила владу після включення свого чоловіка Максима Галкіна до списку іноагентів. На думку путінських чиновників, Пугачова надала недостатньо доказів своєї роботи іноземній державі. Співвітчизник співачки, журналіст Аркадій Бабченко жорстко пройшовся за зверненням Пугачової, яке вважає лицемірством, і тим самим аргументував відмову кремля надати Аллі Пугачовій чергове звання.

«Кавалер усіх орденів усіх заслуг усіх режимів. Від Брежнєва до путіна. Останнє вручення ордена — грудень 2014. Війна вже рік як іде. Якісь нагороди від Лукашенка. Постійне вагання з лінією партії. За Брежнєва — за Брежнєва. За Горбачова — за Горбачова: За Єльцина — за Єльцина: голосуй чи програєш, причому сама зізнається, що за участь у цій кампанії взяла великі гроші. За путіна — обіймашки в ясна з путіним.

Баба, яка особисто, ось цими своїми руками і побудувала той самий зомбоящик який вони і звинувачують у насадженні пропаганди. Людина, без якої в дев'яності і нульові в Останкіно ЗАГАЛЬНО НІЧОГО НЕ МОГЛО БУТИ ЗРОБЛЕНО.

Без якої не могло бути жодного цього блювотного новорічного вогника, старих пісень про головне, фабрик зірок та іншого гівна, яким десятиліттями дебілізували всіх цих нещасних «наших хлопчиків» бурятів із діркою в землі замість сортира.

Якби Ернст захотів пободатися з Пугачовою — з'їли б Ернста.

Просто генеральний будівельник цього говномета. Бабуся російського телебачення.

І ось це гнучкохребетне, яке влаштовувало всі, всі війни всіх режимів, від Афгана, через Молдову, Абхазію, Чечню та Грузію до України, зіткнувшись із відсутністю Макдоналдса, раптом їде до Ізраїлю.

Але не надовго.

Через кілька місяців, вирішивши, що у своєму палаці на березі Волги поруч із найбагатшою Москвою набагато комфортніше, ніж у спекотному і, прямо скажемо, далеко не найкомфортнішому Тель-Авіві, повертається до Рейху.

І пише у своєму інтсаграмчику одну єдину «дисидентську» чолобитну.

Цитую:

«Звернення до Мін'юсту РФ. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає Батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян».

І знає, що бунтує…

Навряд чи можна було написати щось блювотніше.

Моєї улюбленої країни… Непідкупний патріот росії… Чесна, порядна людина… Ну, так, теж жоден день на Першому каналі без порядної людини не обходився.

Пугачов, якого ви заслужили.

Жодного слова про Україну. Жодного слова про вбивства. Жодного слова про геноцид. Тільки бажання Батьківщині процвітання та мирного життя.

Ну, тобто якщо людина проти «загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі» — вона, власне, взагалі не проти окупації України. Ази логіки. Шкільний курс математики та початку аналізу. Вона проти загибелі наших хлопців. Або ілюзорних цілей.

Тобто — або наші хлопці повинні перестати гинути і почати воювати нормально. Або, якщо вони гинуть — цілі мають бути перестати ілюзорними, і Україна має бути остаточно знищена.

І тут російський ліберал просто уссявся від щастя. Уся стрічка. Рожеві слини. Непритомність захоплення. «Мільйон яскраво-червоних троянд проти сил зали» (оххх, блядь) «Пугачову — в Президенти!». «Пугачова врятує Росію!» «Повстання Пугачової призведе до падіння режиму!» «Пугачова стає лідером антивоєнної частини суспільства!» — це Бєлковський. «Бунт особистості величезного людського масштабу!». А це — Арестович.

Ну, коротше, той самий абсолютний, безпросвітний, закінчений інфантилізм ідіота.

Та сама надія, що ось нарешті добра пані прокинулися, і врятують зараз нас від сатрапа з охранки.

І пороти нас на стайні пляшкою в дупу більше не будуть.

Врятуй нас, Алло Борисівно.

Прийди та володій нами.

Російські ліберали. Карбонарії ви неймовірні. Скажіть.

А ви все, вже повністю і остаточно єбануті, так?

Чи це вже термінальна стадія? Чи все ще ні?

І ви ще більше гівна в рот зумієте напхати?

І чавкати, розчулюючись?

Ваш Дід".

Фото з Вікіпедії

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