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Спорт

Чемпіон із UFC ефектно виграв бій, незважаючи на кров, що хльостала з перенісся: моторошне фото

20:42 19 вересня 2022
Грегорі Родрігес

Справжнє криваве побоїще влаштували на турнірі UFC Vegas 60 у Лас-Вегасі (США) бразилець Грегорі Родрігес (13 перемог, 4 поразки) та американець Чиді Нджокуані (22 перемоги, 8 поразок).

Уже в першому раунді латиноамериканець, який торік став чемпіоном промоушену Legacy Fighting Alliance, пропустив потужний удар коліном у лоба, через що в районі перенісся у нього утворилося розсічення. Незважаючи на те, що кров просто хльостала з рани, Грегорі бій не зупинив і після того, як кровотечу було зупинено, продовжив битися. І у другому раунді, обрушивши град ударів на суперника, змусив суддів достроково зупинити бій та присудити йому перемогу технічним нокаутом.

«Заслужена перемога. У той момент я просто подумав: йому доведеться вбити мене, щоб я здався! Не сьогодні, не я!» — написав після бою задоволений бразилець на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що розтин виявився настільки глибоким, що коли лікарі вже зашивали рану, то спокійно могли розгледіти артерію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда UFC Деметріус Джонсон яскраво вирубив суперника в бою-реванші.

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