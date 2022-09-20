ЗСУ відбили атаки на 4 населені пункти і знищили літак, ракету та три дрони ворога, — Генштаб

За добу, що минула, російські окупанти завдали чергових ударів по українських населенних пунктах: 10 ракетних та 15 авіаційних, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ.

«Внаслідок російських обстрілів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ», — повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні на початок 209-ї доби спротиву російському широкомасштабному вторгненню.

Зазначається, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

Тим часом Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка. Протягом доби, що минула, українська авіація уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів. А підрозділи ППО на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три ворожі БпЛА.

«Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 16 об’єктах противника. Зокрема по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів», — йдеться у повідомленні.

Напередодні у Генштабі повідомляли про знищення, зокрема, 6 пунктів управління та 3 складів боєприпасів противника.

Фото Генштабу ЗСУ

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram