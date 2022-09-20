42.00 / 42.40 41.00 / 41.50
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ відбили атаки на 4 населені пункти і знищили літак, ракету та три дрони ворога, — Генштаб

8:29 20 вересня 2022
Бійці ЗСУ

За добу, що минула, російські окупанти завдали чергових ударів по українських населенних пунктах: 10 ракетних та 15 авіаційних, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ.

«Внаслідок російських обстрілів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ», — повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні на початок 209-ї доби спротиву російському широкомасштабному вторгненню.

Зазначається, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

Тим часом Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка. Протягом доби, що минула, українська авіація уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів. А підрозділи ППО на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три ворожі БпЛА.

«Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 16 об’єктах противника. Зокрема по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів», — йдеться у повідомленні.

Напередодні у Генштабі повідомляли про знищення, зокрема, 6 пунктів управління та 3 складів боєприпасів противника.

Фото Генштабу ЗСУ

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

Гороскоп

У Раків починається смуга везіння, Рибам варто пошукати нові джерела доходів: фінансовий гороскоп на 19 — 25 вересня

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту