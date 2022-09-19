За добу противник завдав 4 ракетні та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу України у Facebook.

«Постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів. Зокрема, це Сіверськ, Краматорськ, Серебрянка, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Степове, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Ольгівське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Петрівка. За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве. Протягом доби авіація Сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони України на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

«Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 5 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 3 складах боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються. Підтверджено факти ураження живої сили та об’єктів противника за 18 вересня поточного року у Запорізькій області. На зазначеному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців. На полігоні поблизу міста Торез, окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі на доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій», — повідомили у Генштабі.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом.

«Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом — підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають. Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як», — сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram, що Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ.

«Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож „парадом“ не зайдемо. Люди нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах», — написав він.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив в Telegram, що український пропор піднято над селищем Ярова на Донеччині.

«Це в 6 км від Святогірська і 18 км від Лимана», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», в ISW вважають, що ЗСУ можуть відвоювати більшу частину Херсонщини вже найближчими тижнями. Також стало відомо, що окупанти активно використовують загороджувальні загони у спробі стримати контрнаступ ЗСУ.

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