Окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці в Бахмуті: обрушилося три під'їзди, під завалами можуть знаходитися люди

Рашисти, які обстрілювали вночі Донецьку область, завдали авіаударупо Бахмуту — у багатоповерховому будинку обрушилися три під'їзди.

«Близько години ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту — поцілили у багатоповерхівку. В будинку обрушилися три під'їзди. Під завалами можуть перебувати двоє людей. На місці працюють рятувальники», — повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він показав наслідки удару по місту.

Глава ОВА також повідомив, що гучна ніч видалася у Сіверску, де в результаті обстрілів зруйновано щонайменше два приватні будинки. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Також росіяни вночі били по старій частині Авдіївки, а вранці — по центральній. За попередньою інформацією, без жертв.

«О пів на першу ночі під обстрілом опинилася Богоявленка Вугледарської громади — масштаби руйнувань встановлюємо. На Донбасі давно вже не залишилося жодного безпечного місця. Евакуюйтеся! Врятуйте життя собі та близьким!» — закликав Павло Кириленко.

Також цієї ночі росіяни обстрілювали Дніпропетровщину — понад 100 снарядів із РСЗВ та артилерії було випущено по Нікопольському району.

Фото — скріншот

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