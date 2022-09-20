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Україна

Російські терористи п'ять разів за ніч обстріляли Дніпропетровську область: випущено понад 100 снарядів

9:15 20 вересня 2022
Зруйнований будинок

Ворог продовжує завдавати масованих ударів по населенним пунктам Дніпропетровщини.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами — накривали «Градами» та важкою артилерією. Били по трьом громадам — Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

Фото зі сторінки Миколи Лукашука

«Ворог ударив по ним 5 разів. Випустив на міста та села понад 100 снарядів. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються. У інших районах ніч минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно», — додав він.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, за добу, що минула, ворог завдав по українським населенним пунктам 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 56 обстрілів з РСЗВ.

Фото зі сторінки голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука

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