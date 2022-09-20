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Україна

ЗСУ вдарили по позиціях ворога в Луганській області: знищено багато техніки та живої сили рашистів

11:40 20 вересня 2022
Зруйнована будівля

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, який раніше повідомляв про влучні удари ЗСУ по базі окупантів в Кадіївці та по території Новоайдарівського лісгоспу, де знаходилася техніка рашистів, розповів про підсумки роботи українських воїнів в регіоні.

За його інформацією, у Новоайдарі було знищено 50 одиниць техніки окупантів, у Сватовому — 70% особового складу ворога на об"єкті

«18 вересня мали „бавовняну“ ніч. Щось гепнуло одразу у Новоайдарському лісгоспі та старому автовокзалі у Сватовому. У Новоайдарі було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси. А в Сватовому 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об’єкті, загинуло», — зазначив він.

Нагадаємо, що станом на 20 вересня кількість ліквідованих в Україні російських військових сягнула 54 810. Протягом доби, що минула, Сили оборони «задвохсотили» 160 рашистів.

Фото зі сторінки Сергія Гайдая

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