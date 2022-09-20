У Генштабі ЗСУ, де повідомляли, що протягом доби, яка минула, українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка, зазначили, що найбільших втрат ворог поніс на Донецькому та Бахмутському напрямках.

Згідно з офіційними даними, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали 54 810 «двохсотими», у тому числі 160 ліквідованих солдатів додалося протягом доби, що минула.

За цей період ЗСУ підбили ще 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем та 6 одиниць РСЗВ. Був також збитий один літак, крилата ракета та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Фото Генштабу ЗСУ

Українці підтримували ЗСУ та дякували бійцям, які захищають країну від агресора. Захисникам бажали перемоги, а ворогу — землю бетоном та скловатою.

Нагадаємо, що очільниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомляла, що російські підрозділи на півдні затиснуті між ЗСУ та правим берегом Дніпра.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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