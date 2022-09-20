Популярний у 90-ті роки минулого століття співак Андрій Губін, який через тяжку хворобу хотів піти з життя, мабуть, подолав кризу.

Він знову заспівав й навіть готовий виступати на корпоративах та інших заходах, пише «Про зірок».

З недавніх пір Губін став співпрацювати з шоуменом Стасом Барецьким, ексучасником гурту «Ленінград».

«Він тепер буде шансоньє. Виступатиме під псевдонімом Андрій Губа. Каже, під Губіним вже не хоче. Тепер носитиме чорний костюм, ланцюжок та капелюх. Андрій став схожий на брутального дядька. Зараз час справжніх мужиків, а не солодкуватих ряджених хлопчиків», — розповів Барецький.

Гонорари Андрій, що змінив прізвище, просить значні — по п'ять мільйонів за виступ. Розважати народ співак буде не більш як годину. На більше не вистачить здоров'я. Тому зірка має особливу умову. Якщо під час виступу йому стане погано, він залишить захід раніше обумовленого часу.

Виконуватиме артист нові пісні. А хіти «Ліза» та «Хлопчик-бродяга» зазвучать у новій електронній обробці.

А українська співачка Ані Лорак, яка з 2014 року працює в росії та ніяк не відреагувала на війну, яку кремль розв'язав в Україну, після тривалої перерви знову повернулася у соцмережі та спробувала розповісти, що в неї на душі. Але про війну знову жодного слова.

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