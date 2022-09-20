«Рашистська творчість ні до чого»: Ані Лорак перервала мовчанку та розгнівала українців

Співачка Ані Лорак, яка від початку широкомасштабної російської агресії ніяк не реагувала на вторгнення ворожих військ в Україну, нещодавно знову з'явилася в рф і вперше за довгий час виклала пост у соцмережах. У ньому — рядки про «біль, співчуття, страх і тривогу», але, як і раніше, ані слова про війну.

«Я заплющую очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце сповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена — моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям із вами. Я співаю, поки мої пісні торкаються вашої душі» , — пише співачка, яка закрила коментарі в Instagram .

Такий же пост вона розмістила і у Facebook, де можливість коментувати поки що є. І миттєво отримала реакцію.

Нагадаємо, що нещодавно брат популярної української співачки Tayanna, виконавець Михайло Марвін, вирішив повернутися працювати до росії, де будував кар'єру до повномасштабного вторгнення в Україну.

Фото із соціальних мереж

1434

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram