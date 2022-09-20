Число хворих збільшується: в Україні за тиждень — понад 36 тисяч COVID-випадків

В Україні, де другу бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили всім охочим, закликають громядян робити щеплення, бо рівень захворюваності на ковід зростає.

Як констатують у МОЗ, за тиждень з 12 до 18 вересня в країні зафіксовано 36 683 нових підтверджених випадків COVID-19, Серед тих, хто захворів, — 5 628 дітей та 869 медпрацівників.

За звітний період вакцинувалися 62 617 громадян. З усіх проведених щеплень 32,3% становлять перші дози, 7,9% - другі дози, 57,1% - перші бустерні дози, 2,6% - другі бустерні дози.

За тиждень, що минув, у лікарні потрапили 6273 осіб, одужали — 17 430 громадян. Кількість летальних випадків — 90.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 085 581 українець, з них дві дози отримали 15 306 559 людей, першу бустерну дозу — 2 090 796 осіб, другу бустерну дозу — 20 214 громадян.

Фото МОЗ

«Важливо, що близько 780 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн — першу бустерну дозу. Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання», — додали у Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, що за даними директорки Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, у Києві за місяць кількість випадків захворювання на COVID-19 зросла більше ніж у 7 разів.

Фото Pixabay

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