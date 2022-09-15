Ковід перейшов у наступ: кількість хворих у Києві стрімко зростає, симптоми хвороби змінилися

Українцям, які навіть перехворіли на ковід, медики радять робити бустерне щеплення, бо хвороба нікуди не поділася.

Так, тільки в Києві за місяць кількість випадків захворювання на COVID-19 зросла у понад 7 разів. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Так, місяць тому, за тиждень із 8 до 14 серпня, у столиці було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого COVID-19, а минулого тижня — вже 2278 випадків.

«Якщо ж порівнювати між собою два останніх тижні, то рівень захворюваності виріс удвічі. Таке зростання із повним правом можна називати стрімким», — наголосила вона та додала, що збільшується кількість тяжких випадків, що потребують стаціонарного лікування.

На сьогодні в києвських лікарнях перебуває вдвічі більше дорослих пацієнтів, ніж на початку вересня, а дітей — вчетверо більше.

При цьому лікарі відзначають зміни в основних симптомах хвороби. Якщо раніше це здебільшого було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту, а у складних — «бити» по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом. Це можливо на тлі нормальної температури тіла.

Наразі зробити щеплення можна в київських центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах, ТРЦ Gulliver, River Mall, «Універмаг «Україна». На базі комунальних закладів охорони здоров’я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.

Щодо можливості повернення маскового режиму Валентина Гінзбург відзначила, що не обов’язково чекати на відповідні офіційні повідомлення. Будь-яка свідома людина має носити маску в людних місцях.

Нагадаємо, що в Індії лікарі повідомили про спалах «томатного грипу», який за своїми симптомами нагадує COVID-19.

Фото Pixabay

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