«Росіяни принесли руйнування та біль на мою землю»: Позитив випустив потужний антивоєнний кліп

Колишній учасник гурту «Время и Стекло» Позитив (Олексій Завгородній), який раніше заявив про вихід із продюсерського центру Потапа, випустив нову сольну пісню. Він здивував шанувальників композицією-зверненням «Ничего личного» до росіян, які підтримують війну в Україну.

Музикант каже, що спеціально написав цей трек російською мовою, щоб «донести слухачам із країни-агресора та терориста ставлення українців до всього, що абсурдно називають «русским миром» і що цей світ приніс на нашу землю — смерті, руйнування, горе та страждання українців.

«Немає ніякого миру — росіяни принесли руйнування і біль на мою землю. Вони розпалюють полум'я світової війни. Тому більше не буде російських назв вулиць в українських містах і селах, не буде романів, віршів і пісень. Вони спалені в полум'ї від російських бомб та ракет», — прокоментував Позитив.

Слова та музику Олексій Завгородній написав у співавторстві з Андрієм Безкровним, відомим як Dj Bloodless та Романом Катруком.

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