Замість хреста взяв у руки автомат: в Україні ліквідовано священика-бойовика з Татарстану

В Україні ліквідовано так званого «священника» з Татарстану, настоятеля храму Богоявлення Господнього села Ісакове Зеленодольського району отця Анатолія (Григор'єва). Про це повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

«У середині липня Толяна разом з „добровольчим“ батальйоном „Алга“ було перекинуто в Україну. Бойовика у попівській рясі було ліквідовано 9 вересня під час артобстрілу. Його тіло вже доставили до Татарстану», — пише Комахідзе.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили в Україні майже 54, 5 тисяч своїх військовослужбовців та найманців. Минулої доби було знищено 230 окупантів.

Фото https://www.facebook.com/irakli.komaxidze

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram