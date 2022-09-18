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Суспільство та люди

Замість хреста взяв у руки автомат: в Україні ліквідовано священика-бойовика з Татарстану

13:21 18 вересня 2022
окупанти

В Україні ліквідовано так званого «священника» з Татарстану, настоятеля храму Богоявлення Господнього села Ісакове Зеленодольського району отця Анатолія (Григор'єва). Про це повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

«У середині липня Толяна разом з „добровольчим“ батальйоном „Алга“ було перекинуто в Україну. Бойовика у попівській рясі було ліквідовано 9 вересня під час артобстрілу. Його тіло вже доставили до Татарстану», — пише Комахідзе.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили в Україні майже 54, 5 тисяч своїх військовослужбовців та найманців. Минулої доби було знищено 230 окупантів.

Фото https://www.facebook.com/irakli.komaxidze

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