Поділ майна при розлученні: в постановах Верховного Суду є новації
Під час війни збільшилась кількість розлучень. А це, як правило, супроводжує поділ майна, набутого подружжям за час шлюбу. Якщо у вашій голові зародився підступний план розлучитися та поділити спільне майно, то адвокат Ігор Тетеря радить врахувати останні позиції Верховного Суду у цій категорії спорів:
«У своїй нещодавній постанові від
Ще одна постанова Верховного Суду, яка була прийнята від
«У ній Верховний Суд зазначив, що належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але і спільною участю подружжя коштами або працею в набутті майна. Такий висновок, дійсно, виписаний, на мою думку, не досить точно. Враховуючи обставини, за яких зроблено такий висновок, його можна застосовувати тільки у випадках, коли набувачем спірного майна є ФОП і воно набувалось не в інтересах сім'ї, а для здійснення підприємницької діяльності таким ФОП-одним з подружжя. В інших же випадках застосовується усталена практика - щоб майно вважалось спільно нажитим, позивачу достатньо довести набуття майна під час шлюбу, а тягар доведення протилежного має лягати на того, хто оспорює спільність цього майна, в тому числі і придбанням майна за рахунок особистих коштів відповідача».
За словами адвоката, для віднесення майна до спільно нажитого позивачу достатньо довести набуття майна під час шлюбу, а відповідач має довести протилежне, тобто, що майно є його особистим.
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