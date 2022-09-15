«На чужому горі щастя не побудуєш?» — стало відомо, що Володимир Остапчук не живе зі своєю дружиною
Одна з найкрасивіших пар в українському шоу-бізнесі Володимир Остапчук та Христина Горняк, схоже, переживають непрості часи. Подейкують, що мова йде навіть про розлучення. І однією з причин могло бути те, що Володимир поїхав до Канади провідати дітей від першого шлюбу. Коли ж стало відомо, що він повертається до України, його кохана Христина повідомила в інстаграмі, що їде на два тижні з Києва, і показала валізу з речами.
Про те, що у подружжя не все добре, підтвердив у програмі «Слава ПРО» й телеведучий Слава Дьомін, який товаришує з Володимиром та Христиною.
«Знаю, що у пари є певні проблеми. Але поки що до розлучення не доходить. Єдине, що відомо, що Вова та Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина — невідомо. Але подейкують, що це сталося після того, як Володимир поїхав у Канаду до своїх дітей. І зараз Остапчук перебуває в Італії, а Христина знаходиться у Києві вже у своїй квартирі».
До слова, ще кілька місяців тому в інтерв’ю пара розповідала, що вони почали часто сваритись, але заспокоювали, що швидко миряться. Та, як бачимо, відносини Остапчука та Горняк таки не витримали війни. А хейтери зіркового подружжя вже залишають коментарі під новинами про їхній можливий розрив у дусі «На чужому горі щастя не побудуєш».
Раніше повідомлялося, що Володимир Остапчук втратив близьку людину.
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