Що потрібно знати про розлучення під час війни: поради фахівця

Через те, що деякі суди знаходяться в зоні бойових дій, частина справ розглядається в інших областях. Наприклад, частина судів Харківської області не працює, тому розгляд справ відбувається в Полтавській області. Але справи розглядають і позов про розлучення подати можна. Як це зробити, розповів адвокат Роман Лихачов.

«Можна надіслати позов до суду поштою або скористатись послугами адвоката та подати через електронний суд. А щодо участі в судовому засіданні, то можна брати участь онлайн або просити суд розглянути справу без участі позивача. Можна доручити представництво інтересів адвокатові.

Якщо ви або ваш чоловік/жінка перебуваєте за межами України, ви маєте право звернутися до адвоката в Україні, який пройде процедуру процесу розлучення від вашого імені без вашої присутності на підставі довіреності. У позовній заяві просіть розглядати справу у спрощеному провадженні, без участі позивача (строк розгляду позову у такому випадку — 60 днів). Ще врахуйте: якщо дитина залишиться з батьком (на що батько має таке ж право, як і мати), це є підставою для зміни правового статусу чоловіка".

Чоловіки, у яких на утриманні перебуває дитина, за законом, звільняються від мобілізації та мають право на виїзд з дитиною за межі країни.

«Підтвердженням для цього є рішення суду щодо визначення місця проживання дітей (дитини) з батьком. Всю актуальну інформацію щодо роботи судів можна відстежувати на сайті судової влади України».

Раніше адвокат розповів, на що слід звернути увагу при купівлі квартири за довіреністю без участі власника у воєнний час.

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