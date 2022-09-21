Близнюкам не слід поспішати і слухати чужі поради, а Терезам — ризикувати у фінансових питаннях: гороскоп на 21 вересня 2022 року

21 вересня, коли православні українці відзначають велике свято, з погляду астрологів є днем, коли будь-яка людина може виявити у себе незвичайні здібності. Зірки наділять усіх цього дня вмінням передбачати майбутнє. Щоправда, далеко не кожен зверне на це увагу. У цей час також рекомендується вирушати у поїздки. Хоч би яка була мета поїздки, подорож виявиться успішною.

Загалом сьогодні — прекрасний день для добрих справ, для спілкування з дітьми та спогадів про дитинство.

Овен

День сприятливий для спілкування, нових знайомств, встановлення ділових контактів, вирішення побутових проблем. Життєвий потенціал, сексуальність, особиста чарівність мають тенденцію до підвищення. Сприятливий день для активних дій у сфері бізнесу. Не виключена поява впливових людей, які нададуть допомогу у ваших починаннях. Ймовірно, сьогодні будь-яка справа вимагатиме від вас набагато менше зусиль і часу, ніж ви припускали. Нове знайомство вплине на подальшу долю, пише slovofraza.com.

Телець

Прекрасний день для активності у сфері професійної діяльності, комерційних операцій, творчих пошуків. Поїздки, зустрічі та нові справи, пов'язані з розширенням поля діяльності, принесуть позитивні результати. Сприятливі турботи, пов'язані зі зверненням до урядових установ. День пов'язаний із духовним перетворенням, отриманням космічної енергії, моральним очищенням.

Близнюки

Сприятливий день, що несе спокій, здобуття нових джерел заробітку, душевну рівновагу. Не виключено, що вам вдасться розширити перспективи діяльності, відкрити інші джерела заробітку. Поспіх і неправильне судження можуть перешкодити здійсненню задумів. Остерігайтеся пліток, чужих порад, наклепу заздрісників. Після роботи поспішайте додому і не здійснюйте вечірніх прогулянок на самоті. День несприятливий для подорожей.

Рак

Завзятість і твердість мають стати сьогодні вашими помічниками у всіх справах. У вас завидна працездатність — встигнете зробити напрочуд багато. Приймаючись за нову справу, не оглядайтеся на суперників і не пасуйте перед можливими труднощами — у творчості, в роботі на вас чекає успіх. А ось у особистому житті можливі серйозні зміни, як позитивні, і негативні. Не варто зловживати терпінням своїх близьких.

Лев

Сприятливий день для початку справи, спілкування, сімейних відносин. Жінок чекають приємні сюрпризи та несподіване знайомство. Сприятливі покупки, турботи, пов'язані з профілактикою захворювань, цілительством. Чоловікам зірки передбачають зміни у особистому житті. Однак нехай вас це не турбує, навіть якщо на перший погляд зміни здадуться дивними і незрозумілими.

Діва

Не вирушайте сьогодні в подорож, оскільки вона, напевно, виявиться невдалою. Присвятіть день індивідуальній творчості, домашнім справам, благоустрою житла. Корисне читання класики, спілкування з рідними, прослуховування музики. Якщо виникнуть труднощі, намагайтеся знайти підтримку у близької людини. Ваші почуття набудуть великої глибини та яскравого забарвлення. Між вами та домашніми не повинно виникнути непорозумінь, день буде сповнений доказів того, що вас люблять. Та й діти лише порадують.

Терези

Не варто сьогодні ризикувати у фінансових справах, оскільки збитки можуть бути дуже значними. Щоб уникнути перевитрати енергії, краще відмовитися від активної діяльності. Протипоказана поспішність у прийнятті рішень. Утримайтеся сьогодні від великих витрат. Можливі прикрі непорозуміння з близькими людьми. Якщо ви відчуєте свою провину, то, перемігши гордість, покоріться перед коханою людиною.

Скорпіон

Перша половина дня може виявитися несприятливою через вашу амбітність. Схильність до самолюбування та самопотурання може бути основою розбіжностей у сім'ї та з колегами по роботі. Ви будете змушені скасувати відпочинок, а натомість звалити на себе додаткові обов'язки. Якщо призначено ділову зустріч, здійсніть її у другій половині дня, тому що в першій, можливо, ви не зможете прийняти правильного рішення.

Стрілець

З цього дня уважно поставтеся до фінансових операцій, витрат. Не варто робити великих покупок, укладати угоди. Можливі дрібні втрати, крадіжки. Ймовірно, вам запропонують вигідну справу, але з грошима доведеться почекати, оскільки результат не може бути блискавичним. І не дорікайте своїм домочадцям, що вам доводиться багато працювати. У вашій сім'ї кожен у міру сил підвищує загальний добробут.

Козеріг

Козероги відчують приплив енергії та з ентузіазмом братимуться за всі справи. Сприятливий день для фізичних навантажень, зачаття, лікування. Зірки настільки сприяють вам, що будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ви на висоті, ви можете, все вам під силу.

Водолій

День загалом сприятливий. Ви будете діяльні та енергійні. Можливо, що вам вдасться реалізувати задумане чи створити щось визначне. Зірки радять зайнятися творчою діяльністю. Відносини між вами та оточуючими будуть хорошими та теплими. Недоброзичливці дадуть вам спокій.

Риби

Перша половина дня виявиться досить важкою, тому що накопичилося багато невирішених питань та непередбачених проблем. Постарайтеся зібратися і не витрачайте життєві сили на дрібниці. Краще відмовитися від нових проектів та укладання договорів. Займіть вичікувальну позицію. У другій половині дня проблеми можна буде вирішити завдяки підтримці покровителів.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня, а також склали фінансовий ороскоп на 19 — 25 вересня.

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