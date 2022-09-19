Ретроградний Меркурій, який «радуватиме» своїм впливом до 2 жовтня, вплине на різні сфери діяльності людини, в тому числі й на фінансову.

Про те, що чекає на всі знаки зодіаку до 25 вересня, пише slovofraza.com.

Цей тиждень у Овнів — найкращий час для втілення в життя всіх фінансових і робочих задумів, хоч ретроградність Меркурія й заважатиме цьому. Проте представникам цього знаку вдасться з усім упоратися. Головне — не перевтомлюватися. Вплив Венери допоможе Овнам стати витривалішими. Планети підтримають впевненість, позбавлять зайвого занепокоєння, підкажуть потрібний шлях, допоможуть вибрати правильний маршрут.



А Тельцям як ніколи знадобляться правильні люди в оточенні — їм потрібне надійне джерело інформації. Астрологи рекомендують довіряти інтуїції та своїм почуттям, але не дозволяти панувати емоціям. Початок тижня буде дуже важливим. Перші робочі дні можуть відзначитися високим завантаженням. Фінансові справи не будуть вдалими, якщо нічого не робити. Продуктивними стануть нові починання, підвищення кваліфікації, здобуття знань, переговори. Можна сміливо робити дорогі покупки.



Старанна праця Близнюків може стати початком чогось доброго. Вкладення коштів та часу у бізнес або власний розвиток виявляться досить вигідними у довгостроковій перспективі. Цього тижня вдасться знайти оригінальний вихід із будь-якого дивного і важкого становища. Астрологи радять також допомагати матеріально та приділяти час родичам, друзям.

Раки зможуть із високою ймовірністю знайти рішення заплутаної фінансової чи робочої ситуації. На представників цього знаку чекають несподівані вдалі обставини, спричинені відсутністю негативних астрологічних подій. Смуга такого везіння триватиме до кінця тижня. Кінець цього тижня обіцяє бути дуже сприятливим для роботи, покупок та грамотної витрати коштів.



Благотворний вплив зірок допоможе Левам подолати потяг до марнотратства, підштовхнути до правильних фінансових рішень та залучити більше грошової удачі в цілому. Представники цього знаку зможуть розраховувати на вдалі можливості та подарунки долі, а за бажання раз і назавжди позбутися фінансових труднощів.



Вдалий час чекає на Дів — важливо спрямувати всі свої сили на те, щоб запобігти фінансовим негараздам. Особливо вдалими днями є п'ятниця та субота, коли представники цього знаку зможуть вплинути на вирішення практично будь-якої неприємної фінансової чи робочої ситуації.



Терези зможуть стати успішнішими у фінансовій сфері, якщо повірять у себе і в те, що все можливо. Цього тижня представники знаку здатні досягти вражаючих успіхів у професійній діяльності. Час сприяє ініціативі, рішучості та амбітності — особливо будуть вдалими справи, в яких ці якості виявляться. Успіх особливо супроводжуватиме представників творчих професій, продавців та бізнесменів.

Нинішній тиждень у Скорпіонів — не найкращий час для марних витрат, хоча ризик у розумному обсязі може призвести до отримання бажаного. Представникам цього знаку зірки радять бути максимально продуктивними та позбутися негативних спогадів. Не виключено стрімке зростання доходів. Корисною стане спільна робота та ділове спілкування.

Понеділок для Стрільців може стати днем раптових осяянь і деяких проблем, що вимагають великих вкладень сил та часу у фінансові та робочі справи. Цього тижня представники знаку зможуть швидко та якісно виконувати свою роботу. Також цей час чудово підійде для великих покупок. Частка креативності допоможе Стрільцям втілити у реальність усі свої плани.



Козероги цього тижня мають багато життєвої енергії та сил, які варто направити в роботу. Тиждень розпочнеться спокійно та передбачувано. Представники цього знаку зможуть стати сильнішими, досвідченішими, а також упоратися з багатьма перешкодами та подолати будь-які негаразди.

Водоліям зірки радять менше перевантажувати себе справами та роботою. У п'ятницю продуктивність буде максимальному рівні. Представникам цього знаку зараз варто мінімізувати ризики у матеріальній сфері. Через ретроградність Меркурія існує висока ймовірність неприємних подій та форс-мажорів. Астрологи настійно рекомендують утриматися від фінансових позик та кредитування.



У Риб тиждень буде вдалим для звернення до державних інстанцій, для врегулювання складних фінансових та юридичних питань. Позитивний вплив планет безпосередньо зачіпає сферу грошей. Представники цього знаку будуть схильними з оптимізмом дивитись на своє майбутнє та ставити перед собою грандіозні цілі. Поточний період — чудовий час для розширення особистого авторитету та пошуків нових джерел доходу. Розважливість, помножена на заповзятливість, дозволить легко вирішити проблеми.

Про те, що чекає на представниць прекрасної половини людства з 19 по 25 вересня, читайте в «жіночому» гороскопі на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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