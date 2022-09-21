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Україна

«Де ж ми їх закопуватимемо всіх?»: у мережі мемами відреагували на путінську мобілізацію (фото, відео)

13:00 21 вересня 2022
Мобілізація у росії

У росії 21 вересня було оголошено часткову мобілізацію. Її необхідність була викликана великими втратами, які росіяни зазнають на полі бою в Україні. У Мережі вже з'явилася величезна кількість мемів на цю тему, повідомляє Информатор Украина.

Як писали «ФАКТИ», радник глави Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, чому росіяни оголосили часткову, а не загальну мобілізацію.

«Часткова, тому що вони розуміють, що у них немає потенціалу для створення нових з'єднань. Резервісти підуть на поповнення існуючих. 300 тисяч. Це говорить про дві речі: — втрати російської армії не просто величезні, а зашкалюють, точно понад 100 тисяч убитими та пораненими, скоріше — під 150; - подвійний комплект набирається тому, що наступні 150 вони вже подумки списали», — написав він.

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Мобілізація у росії

«Де ж ми їх закопуватимемо всіх?»: у мережі мемами відреагували на путінську мобілізацію (фото, відео)

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