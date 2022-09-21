«У життя чудове почуття гумору»: у Зеленського відреагували на путінську мобілізацію

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter, коментуючи мобілізацію в росії, що «у життя чудове почуття гумору».

«Йшов 210-й день „триденної війни“. Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: 1. Мобілізацію. 2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків. 3. Тюрму за дезертирство. 4. Спецзагони для „опущених“ у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору», — написав він.

Інший радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив у Telegram, чому росіяни оголосили часткову, а не загальну мобілізацію.

«Часткова, тому що вони розуміють — вони не мають потенціалу для створення нових з'єднань. Резервісти підуть на поповнення існуючих. 300 тисяч. Це говорить про дві речі: — Втрати російської армії не просто величезні, а такі, що зашкалюють, точно понад 100 тисяч вбитими і пораненими, швидше — під 150; - подвійний комплект набирається тому, що наступні 150 вони вже подумки списали», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців спокійніше реагувати на новини про наміри окупантів провести псевдореферендуми на захоплених територіях.

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