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Цілями були ТЕЦ Києва: у Києві затримали «теплодиверсантів» з фсб

14:08 21 вересня 2022
Цілями були ТЕЦ Києва: у Києві затримали «теплодиверсантів» з фсб

У Києві викрили агентурну групу фсб, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, зрадники мали завдання виявляти місце розташування теплових електростанцій і залізничних вузлів, передаючи їх окупантам через анонімні Телеграм-канали.

За кожен «звіт» загарбники перераховували своїм поплічникам грошову «винагороду» у розмірі 5 тис. у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, сформував агентурну групу кадровий співробітник управління фсб по ростовській області, а до її складу входило четверо жителів Києва. Намагалися зловмисники залучити до своєї розвідувально-підривної діяльності і мешканку Черкащини, однак співробітники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.

Наразі слідчі СБУ вже повідомили затриманим про підозру.

Нагадаємо, раніше політичний експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак спрогнозував, що з наближенням холодів путінські війська збільшать кількість ударів по об'єктах критичної громадянської інфраструктури України.

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