«Просто стратегія терориста»: експерт попередив про цілі майбутніх ударів військ рф з наближенням холодів

З наближенням холодів путінські війська збільшать кількість ударів по об'єктах критичної громадянської інфраструктури України.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політичний експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

«Це просто стратегія терориста. Навіть не війна, не захоплення. Їх це вже не цікавить. Цілі, які вони собі ставили, „спецоперація“, денацифікація — це вже для них другорядне, а може, і третьорядне. Для них головне — знищити інфраструктуру», — попередив експерт.

На його думку, зараз окупанти готуються: отримують розвіддані, верифікують водозабірні станції, теплоцентралі та резервні підстанції.

Він упевнений, що росіяни дуже розраховують на морози.

«Чим ближче будуть холоди, тим систематичніше будуть росіяни бити по нашій інфраструктурі», — додав Ступак.

Водночас раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що дефіцит ракетного озброєння вносить дедалі більше негативних коректив у боєздатність російської армії. Однак, на жаль, сувора реальність залишається «за кадром» для путіна, який не бажає визнавати поразку своєї хибно розпіареної армії в Україні.

Фото chas. news

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