«Не думав, що в Німеччині так може відбуватися»: Олег Скрипка прокоментував зрив своїх концертів росіянами

Лідер гурту ВВ Олег Скрипка, який нещодавно дав спільний з НАОНІ концерт у Києві, відреагував на зриви виступів у Німеччині.14 вересня мав відбутися концерт у місті Гамбург. Але майданчик відмовив українському артистові. За словами музиканта, він вже другий день не може знайти приміщення через скарги та погрози росіян, неправдиву інформацію про те, що Скрипка є «головою фашистів в Україні». Про це артист розповів у відео в Інстаграмі. За словами лідера ВВ, він не очікував такої «толерантної» поведінки від німецької влади.

«Я не думав, що в Німеччині так може відбуватися. Тому що контракт, закони і тому подібне — нічого не бояться, просто скасовують. Потім ще три майданчики й одна українська церква спочатку погодилися, потім відмовилися. І запитання: чому так відбувається? Розганяється пресою тут, у Німеччині, і в Інтернеті, що українці — фашисти, що Скрипка — це голова фашистів в Україні, і вони співають фашистські пісні», — обурився Олег Скрипка.

Він вважає, що фашистську тематику розганяють самі росіяни, які й фінансують місцеві фашистські організації.

«Я так розумію, що концертному майданчику погрожують. Тут є такі фашистські місцеві організації, які ми знаємо, ким спонсоруються, які прикриваються лівацькими поглядами. І, виявляється, що вони тут собі дозволяють, на благо цивілізації, для миру і рівності приходити і трощити, розбивати вітрини клубів, закладів… І влада, тому що це толерантно, пропонує не грати концерт, тому що можуть прийти всіх побити і розтрощити. Друзі, це мені нагадує 90-ті в Україні. Принаймні, до війни такого не відбувалося», — каже Скрипка.

За словами музиканта, місцева влада не втручається в ситуацію, лише радить не проводити концерт.

«Влада каже, не робіть концерт, тому що ми будемо турбувати оцих місцевих фашистів, які спонсоруються з Кремля, і вони будуть тут всіх бити. І, виявляється, вже була розтрощена українська церква, яка не змогла нас прийняти, тому що вони бояться, що вони ще раз прийдуть і знов рознесуть. Тут, у Гамбурзі. У нас в поліцію подається і поліція захищає. А вони кажуть — краще не грайте концерт», — обурюється лідер ВВ.

Музикант з командою продовжує шукати майданчик, де зможе виступити. Обіцяє інформувати своїх прихильників, як все відбуватиметься.

Раніше Олег Скрипка згадав, як у 90-ті виступав у Москві та зацідив Дугіну в голову за образу українців.

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