Олег Скрипка згадав, як у 90-ті врізав Дугіну за образу українців

Український співак, лідер групи ВВ Олег Скрипка, який дивом врятувався під час ракетного удару по Вінниці, розповів про кулуарні конфлікти в московських нічних клубах у 90-ті. Артист згадав про зустріч із одіозним ідеологом «русского міра» Олександром Дугіним.

Після концерту ВВ у клубі «Акваторія» за лаштунками філософ образливо висловився про українців, за що отримав удар у голову від Олега Скрипки. Про інцидент музикант розповів у соцмережах.

«Ще до початку військової агресії з боку Росії, наприкінці 90-х, були конфлікти в кулуарах московських нічних клубів. І вже тоді вони закінчилися нашою перемогою. Слава Україні», — написав Скрипка.

Також музикант опублікував фото газетної публікації, в якій йшлося про інцидент.

«У тісній гримерці „Акваторії“ українські рок-зірки уважно слухали промову Дугіна, який трактував українців як зрадників Великої Євразії. У повітрі запахло національним розбратом. Олег Скрипка, кутаючись у легке пальто, попрямував до виходу, і зіткнувся з геополітиком», — пише газета.

У публікації йдеться про те, що Дугін образив Скрипку. А той мовчки врізав Дугіну ногою у щелепу.

Нагадаємо, Дугін неодноразово закликав до знищення українців. Його дочка загинула у Підмосков'ї увечері 20 серпня внаслідок вибуху автомобіля.

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