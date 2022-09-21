Де дивитися онлайн Словаччина — Україна: розклад трансляцій матчу плей-оф відбору на молодіжний ЧЄ

У п'ятницю, 23 вересня, молодіжна збірна України проведе у Жиліні на стадіоні «Під Дубньом» перший матч раунду плей-оф відбору на ЧЄ-2023 (U21) проти команди Словаччини.

Суперники посіли у своїх відбірних групах другі місця. Якщо «жовто-сині», набравши 23 очки (7 перемог, 2 нічиї, 1 поразка, різниця м'ячів — 20:1), відстали від французів, що фінішували першими, на три бали, то словаки безальтернативно поступилися Іспанії, з 15 очками (5 перемог, 3 поразки, різниця м'ячів — 18:10) відставши від піренейців на дев'ять пунктів.

Раніше команди проводили між собою лише товариські поєдинки. У 2012-му словаки перемогли у серії пенальті в півфіналі Меморіалу Лобановського (основний час — 0:0), у 2015-му була зафіксована нульова нічия, а у вересні 2021-го знову сильнішими виявилися суперники «жовто-синіх» (3:2).

Букмекери в майбутньому поєдинку не бачать переможця. Наприклад, аналітики «Париматч» пропонують поставити на перемогу «жовто-синіх» з коефіцієнтом 2,85, на нічию — 3,25, на успіх господарів — 2,55.

У прямій трансляції матч Словаччина — Україна (початок — о 19:00) покажуть на території України регіональні канали «Суспільного», а також Youtube-канал Української асоціації футболу (УАФ).

Плей-оф відбору на ЧЄ-2023 (U21). Перший матч

23 вересня (п'ятниця)

Словаччина — Україна 19:00 «Суспільне» (регіональні канали), Youtube-канал УАФ

Додамо, що поєдинок-відповідь пройде 27 вересня в польській Бельсько-Бялі.

Зазначимо, що фінальний турнір чемпіонату Європи за участю 16 команд пройде в червні-липні 2023 року в Румунії, де відбудеться матч-відкриття, та Грузії, яка прийме фінальний поєдинок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко влаштував у збірній України «дідівщину».

Фото УАФ

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