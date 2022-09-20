Ярмоленко влаштував у збірній України «дідівщину» (відео)

Збірна України з футболу прилетіла з Варшави до Глазго, де 21 вересня відновить виступи у Лізі націй поєдинком проти команди Шотландії.

Під час одного з тренувань перед від'їздом зі столиці Польщі лідер «жовто-синіх» Андрій Ярмоленко влаштував у таборі збірної «дідівщину», провчивши молодь.

«Ось що буває, коли кидаєш виклик Ярмоленко у тенісболі. Олександр Тимчик та Богдан Михайличенко, схоже, більше не будуть», — говорить підпис до кумедного відео на zbirna.ua в Instagram.

Зазначимо, що збірна України, яка втратила через травми Георгія Бущана, Миколу Шапаренка, Олександра Зінченка та Едуарда Соболя, вирушила до Шотландії в усіченому складі. Разом з тренерським штабом на борт літака у Варшаві піднялися 17 футболістів. При цьому в столиці Польщі залишився голкіпер Євген Волинець, який не має британської візи (він був довикликаний до команди після травми Бущана). Дебютант збірної приєднається до партнерів уже у Єревані, де хлопці Петракова 24 вересня проведуть наступний матч Ліги націй проти Вірменії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

У Глазго наша команда розмістилася у добре знайомому футболістам готелі Crowne Plaza (там «жовто-сині» жили перед переможними матчами проти Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020 та Шотландії у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022). Там до збірної приєдналися ще семеро легіонерів — Руслан Малиновський, Віктор Коваленко, Віталій Миколенко, Роман Яремчук, Тарас Качараба, Андрій Лунін та Данило Ігнатенко. Увечері у понеділок команда провела спільне тренування на полі стадіону «Партік Тісл».

Нагадаємо, що, окрім матчів з Шотландією у Глазго та Вірменією у Єревані, збірна України, яка перемогла у групі Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0), а також зіграла з ірландцями внічию (1:1), у вересні проведе ще один поєдинок Ліги націй (з шотландцями 27-го у Кракові).

Становище команд у групі 1 дивізіону В Ліги націй: 1. Україна — 7 очок (3 матчі); 2. Шотландія — 6 (3); 3. Ірландія — 4 (4); 4. Вірменія — 3 (4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія вимагає дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова за висловлювання про війну.

Фото uaf.ua

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