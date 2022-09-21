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Мешканці деокупованих територій можуть безкоштовно евакуюватися в інші частини України: як це зробити

18:29 21 вересня 2022
Мешканці деокупованих територій можуть безкоштовно евакуюватися в інші частини України: як це зробити

Після деокупації території Харківщини стало зрозуміло, що масштаби руйнування там не дозволяють швидко налагодити нормальну життя, включаючи проходження опалювального сезону. Тож у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій розробили алгоритм дій для людей, які намагаються допомогти рідним виїхати зі щойно деокупованих територій.

Для цього треба спочатку заповнити форму на сайті міністерства та повідомити про бажання евакуювати рідних у чат-боті «Допомагаємо виїхати». Після цього волонтерська спільнота знайде спосіб із ними зв'язатися і допоможе виїхати.

В свою чергу тим, хто втратив зв'язок з рідними, варто звертатися до Червоного Хреста та безпосередньо до Міністерства реінтеграції.

Нагадаємо, раніше було оголошено про обов'язкову мобілізацію мешканців Донеччини .

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