Президент України Володимир Зеленський, який напередодні відвідав звільнений Силами оборони Ізюм, назвав просування українських військових в регіоні безпрецедентним, додавши, що воїнам вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим.

«На сьогодні майже вся Харківщина деокупована. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулися вперед на 19 кілометрів. За п’ять днів із боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. 150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне безпечне, нормальне життя», — зазначив він у черговому відеозверненні.

За його словами, рашисти, які перебували на Харківщині понад п’ять місяців, не намагалися щось зробити для людей, а тільки знищували, грабували та вивозили: «Вони залишили по собі спустошені села, і в деяких з них немає жодного вцілілого будинку. Окупанти залишили школи, перетворені на смітники, і церкви — розбиті, перетворені буквально на туалети».

Він підкреслив, що світ має побачити руйнування та відчути біль, який росія принесла українцям. Правоохоронці вже збирають свідчення про вбивства, катування та викрадення людей окупантами. «Те, що світ побачив у Бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини, те, що бачимо зараз ми з вами на Харківщині, — це докази геноциду проти українців. Докази того, що росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду», — додав президент.

Володимир Зеленський звернувся до «товаришів» російською, відзначивши, що нанесення рашистами ударів по цивільним об'єктам, що не мають жодної військової цінності, є ще однією причиною того, що росія програє.

«Ракетні удари, російські ракети по Кривому Розі, по греблі Карачунівського водосховища, по об'єктах, які взагалі не мають жодної військової цінності, фактично по сотням тисяч звичайних мирних людей — це ще одна причина, чому росія програє. Програє не лише цю війну, а й саму історію. Історію пишуть люди, нелюди — ніколи. Ким ви залишитеся в історії? Усі ті, хто б'є цими ракетами. Ті, хто прийшли на нашу землю. Слабаки. Ви — слабаки, які воюють із цивільними. Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку. Терористами ви залишитеся, яких соромитимуться їхні власні онуки. Події показують, що єдиний вихід для російських солдатів — це здатися в полон українським силам. Тільки це гарантує їм збереження життя та відношення відповідно до всіх конвенцій. Кожен російський солдат уже мав зрозуміти, що тільки в українському полоні ніхто не використовуватиме його як гарматне м'ясо у вочевидь програшній для росії війні», — зазначив Зеленський.

За його словами, на місці ракетного удару по Кривому Рогу робиться все, щоб ліквідувати наслідки чергової російської підступності, яка «можливо, сподобається божевільним російським пропагандистам, але точно не врятує морально-психологічний стан російських солдатів». Володимир Зеленський додав, що військові армії рф зрозуміли, що їхнє командування бездарне, і що на них в Україні очікує розгром на всіх напрямках.

Фото Офісу президента

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram